Иерусалим, , 16:10 — REGNUM Высокопоставленный чиновник израильского министерства здравоохранения сообщил изданию Times of Israel, что ограничения в стране в связи с коронавирусом будут вновь введены, если будет выявлено более 100 случаев заражения в день, которые в основном не связаны с одной локальной вспышкой.

Он также сказал, что медики Израиля имеют возможность проверять до 40 000 человек в день, но предпочитают этого не делать.

В последние недели в стране предпринимались шаги по отмене карантина: вновь открывались школы, синагоги, торговые центры, рестораны и другие места. Хотя социальная дистанцированность и гигиенические рекомендации остаются в силе, многие граждане заняли более спокойную позицию, в том числе в отношении рекомендаций носить маски вне дома.

На прошлой неделе возобновился рост выявленных случаев заражения. Только среди учебных заведений за последние 3 дня были отправлены на карантин около 10 тысяч человек.