Ташкент, , 15:37 — REGNUM Автомобильную дорогу между Сохским районом Ферганской области Узбекистана и городом Риштаном закрыли из-за требований Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с жителями района.

По его словам, киргизская сторона извинилась за ситуацию с закрытием границы. «Это было требованием союза, в результате чего они закрыли дорогу через два дня», — сказал Арипов.

Он добавил, что в ближайшее время ситуация должна полностью измениться, так как Узбекистан планирует стать страной-наблюдателем в ЕАЭС.

Напомним, автодорога Сох — Риштан открылась 30 августа 2019 года. Она соединила эксклав в Киргизии с основной территорией Узбекистана. Сохский район полностью окружен границей Баткенского района Киргизии.

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