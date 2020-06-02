Берлин, 2 июня 2020, 15:38 — REGNUM Украина инициирует создание международной платформы для обсуждения «возвращения» Крыма, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 2 июня во время совместной пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом.
По его словам, Украину интересуют вопросы защиты прав человека в Крыму, которые якобы нарушаются Россией, а также формат обсуждения «возвращения» Крыма на международном уровне.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины анонсировал встречу глав внешнеполитических ведомств стран «Нормандской четвёрки», на которой будут обсуждаться вопросы мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после того, как законную власть на Украине захватили сторонники так называемого «майдана». Население Крыма поддержало идею воссоединения с Россией на референдуме. Отметим, что под «нарушениями прав человека» в российском Крыму украинская сторона подразумевает задержание членов экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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