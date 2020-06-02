Берлин, , 15:38 — REGNUM Украина инициирует создание международной платформы для обсуждения «возвращения» Крыма, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 2 июня во время совместной пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом.

По его словам, Украину интересуют вопросы защиты прав человека в Крыму, которые якобы нарушаются Россией, а также формат обсуждения «возвращения» Крыма на международном уровне.

«С нашими партнёрами мы будем говорить о том, в каком именно формате нам наладить этот диалог и как должна выглядеть международная платформа относительно Крыма, и эта тема будет предметом нашего разговора с господином Маасом и в дальнейшем», — рассказал Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины анонсировал встречу глав внешнеполитических ведомств стран «Нормандской четвёрки», на которой будут обсуждаться вопросы мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после того, как законную власть на Украине захватили сторонники так называемого «майдана». Население Крыма поддержало идею воссоединения с Россией на референдуме. Отметим, что под «нарушениями прав человека» в российском Крыму украинская сторона подразумевает задержание членов экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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