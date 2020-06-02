Москва, , 15:34 — REGNUM Введение почасовой оплаты труда в России опасно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин.

«Это опасная история. При реалиях, которые есть в России делать это очевидно опасно для работников», — заявил Шеин, отметив возможность существенного снижения доходов.

При этом он указал на практику США.

«Когда мы приводим пример США, (надо помнить, что) Америка большая и разная, есть штаты с низкой почасовой оплатой труда, а есть штаты с высокой. И не надо забывать, что почасовую оплату труда там поднимал Барак Обама, а после Обамы там никто ничего не поднимал, она застыла, невзирая на некоторый рост цен», — рассуждает парламентарий.

«К введению минимального размера часовой ставки для занятых неполный день надо относиться очень осторожно, иначе мы рискуем получить уменьшение зарплаты работника», — резюмировал Шеин.

В России хотят установить минимальный размер часовой ставки для работников на неполном рабочем времени на срок до трех месяцев для борьбы с теневой оплатой труда, следует из общенационального плана по восстановлению экономики в России после пандемии коронавируса.

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