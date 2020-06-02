Ново-Огарево, Московская область, , 15:28 — REGNUM Губернатор Тамбовской области Александр Никитин намерен баллотироваться на пост главы региона на новый, второй срок. Об этом он доложил президенту РФ Владимиру Путину 2 июня в ходе общения в режиме видеоконференции.

«Очевидно, что остается ряд вопросов нерешенных, сложных проблем, и это обязывает меня не оставаться в стороне, и хочу обязательно довести до конца все начинания, разрешить все проблемы. Разрешите доложить вам о своем намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы администрации. Могу ли я рассчитывать на вашу поддержку?» — сказал Никитин.

«В соответствии с положительными тенденциями в регионе, которым вы руководите, вы имеете полное право претендовать на переизбрание. Вам нужно доказать это жителям области, они сделают свой выбор. Я желаю вам удачи», — отметил президент Владимир Путин.

Как напоминает ИА REGNUM, Александр Никитин был назначен врио главы администрации Тамбовской области в мае 2015 года, до этого занимал пост председателя облдумы. 13 сентября 2015 года избран главой администрации Тамбовской области, набрав на выборах 85,47% голосов избирателей.