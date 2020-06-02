Москва, , 15:26 — REGNUM Центральная избирательная комиссия России представила 2 июня бюллетень для голосования по поправкам к Конституции.

Так, участнику голосования предлагается два варианта ответа на вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» предлагается два варианта ответа: «да» или «нет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дате голосования по поправкам к Конституции. День голосования назначен на 1 июля.

Граждан РФ, пришедших на участок 1 июля для голосования по изменениям в Конституцию РФ, будут просить ненадолго снимать маски для идентификации личности.

Читайте подробнее: На голосовании по Конституции РФ попросят снимать маски