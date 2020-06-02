Вена, , 15:12 — REGNUM Проект газопровода «Северный поток — 2» продолжает быть в центре диалога между Россией и Австрией по вопросам энергетического сотрудничества и поддерживается политически обеими сторонами. Об этом 2 июня рассказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский на онлайн-мероприятии, которое организовало Австрийско-российское общество дружбы в Вене.

«Энергетические концерны «Газпром» и OMV тесно сотрудничают уже более 50 лет, и проект газопровода «Северный поток — 2», в который OMV активно инвестирует, остается в центре российско-австрийского энергетического диалога», — заявил посол, добавив, что стороны также поддерживают данный проект политически.

Также он отметил, что отношения между двумя странами продолжают свое развитие, несмотря на затронувшую весь мир пандемию новой коронавирусной инфекции.

При этом Любинский указал, что российская сторона настроена на планомерную работу с нынешним правительством Австрии и его главой и на продолжение доверительных и дружелюбных контактов со всеми важнейшими политическими силами страны.

«Мы также готовы к дальнейшей активации двустороннего сотрудничества в самых разных сферах», — подчеркнул посол России.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Австрии рассчитывают открыть границу с Италией в середине июня 2020 года.