Минск, , 15:08 — REGNUM Наблюдение за президентской кампанией в Белоруссии будут осуществлять 557 местных (национальных) наблюдателей — именно столько на 1 июня аккредитовал Центризбирком Белоруссии. На сайте госоргана опубликована информация о партиях и общественных организациях, прошедших официальную процедуру.

Самая большая группа наблюдателей представлена общественными объединениями — 492 человека. Из них наибольшее количество выставил созданный властями в поддержку Александра Лукашенко и финансируемый из бюджета «Белорусский республиканский союз молодёжи» (БРСМ) — 131 человек. Пропрезидентская «Федерация профсоюзов Белоруссии» (ФПБ) выставила 113 человек, пропрезидентское объединение бюрократии РОО «Белая Русь» — 55 человек.

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Ещё 51 наблюдателя выставил «Белорусский союз женщин», 41 — «Белорусское общественное объединение ветеранов», 16 — «Белорусский фонд мира», а также другие подконтрольные властям и финансируемые ими «государством организованные негосударственные организации», известные в политологии под аббревиатурой gongo.

На долю прозападной оппозиции и обслуживающих её «правозащитных» структур пришлось менее 10%. Так, «Партия БНФ» и общественное объединение «БНФ «Адраджэнне» смоги выставить по одному наблюдателю, а от «Белорусского хельсинкского комитета» аккредитован 41 наблюдатель.

Всего от политических партий выдвинуто и зарегистрировано в Центризбиркоме 35 наблюдателей. При этом от пропрезидентской Компартии — 29 от. Ещё 28 наблюдателей прошли госрегистрацию как «граждане путем подачи заявлений».

Информация об аккредитации зарубежных наблюдателей за президентской кампанией 2020 года в Белоруссии отсутствует. Ожидается, что к августу появятся наблюдатели от СНГ, ШОС и других лояльных к официальному Минску структур.

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