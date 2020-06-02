Берлин, , 15:56 — REGNUM В ближайшее время состоится встреча глав внешнеполитических ведомств России, Германии, Франции и Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 2 июня на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом.

«Мы продолжим разговор в нормандском формате на уровне министров. Уже вскоре состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс», — сказал он.

В свою очередь Маас подчеркнул, что саммиты лидеров «нормандской четвёрки» будут зависеть от развитии ситуации вокруг пандемии коронавируса. По его словам, конфликт в Донбассе остаётся важной темой для Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба встретился с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Немецкий министр заверила, что Германия поддерживает процесс интеграции Украины в НАТО.

Читайте также: Большинство стран НАТО поддерживают сближение с Украиной — Кулеба