Улан-Батор, , 15:06 — REGNUM В Монголии с 2 июня официально началась предвыборная кампания. 24 июня в стране состоятся выборы в Великий государственный хурал (парламент Монголии), сегодня Центральный избирательный комитет выдал кандидатам удостоверения.

По данным Центрального избирательного комитета, в выборах намерены участвовать 121 самовыдвиженец, что является рекордным числом в истории Монголии. Еще 485 кандидатов пойдут на выборы от 13 политических партий и 3 коалиции. Таким образом за депутатские кресла будут бороться 606 человек.

Отметим, Великий государственный хурал является высшим законодательным органом Монголии. Состоит из 76 членов, которые будут избраны по многомандатным избирательным округам со сроком на 4 года. В соответствии закону о выборах от 2019 года, признанным виновными в коррупции запрещается участвовать в выборах.

На предстоящих выборах не смогут проголосовать граждане, живущие за рубежом и находящиеся в изоляторах в Монголии.