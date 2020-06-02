Нур-Султан, , 15:01 — REGNUM Председателем правления национальной геологоразведочной компании «Казгеология» стал Анвар Боранбаев, сообщает 2 июня агентство «Казинформ».

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев представил нового руководителя компании коллективу предприятия. Министр отметил, что особое внимание планируется уделить программе геологической разведки.

Мирзагалиев добавил, что перед новым руководством стоит задача по привлечению в отрасль инвестиций, а также по внедрению передовых технологий.

Анвар Боранбаев родился в 1967 году в Талды-Кургане. С 2017 по 2018 год он возглавлял институт сейсмологии, а в 2016—2017 годах — национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований.