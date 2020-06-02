Самара, , 15:31 — REGNUM Кандидатуру Дмитрия Кочергина на должность вице-губернатора Самарской области согласовала Губернская дума региона. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба департамента информационной политики области.

Отмечается, что кандидатура Дмитрия Кочергина была утверждена депутатами 2 июня на заседании самарской Губернской думы.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, залогом успешного развития региона, а значит и повышения благосостояния его жителей является конструктивная работа и консолидация сил. А поскольку у Дмитрия Кочергина есть огромный опыт работы, как в других регионах, так и в Самарской области, то с этими задачами он справится. Тем более, он это уже продемонстрировал своими делами.

По сообщению некоторых СМИ, это назначение было поддержано 40 из 45 присутствовавших депутатов.

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