Берлин, , 14:58 — REGNUM Подавляющее большинство стран-участниц блока НАТО поддерживают присоединение Украины к программе партнёрства расширенных возможностей, заявил 2 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеосообщении на своей странице в социальной сети Facebook.

Видеозапись он опубликовал по итогам встречи с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Мы рассчитываем на поддержку Германии в этом направлении. Это очень важно не только для Украины, но мы убеждены, что это важно для укрепления действенности альянса в целом. Такого же мнения придерживается абсолютное большинство стран-членов, союзников», — сказал Кулеба.

Украинский министр отметил, что его ведомство работает над тем, чтобы заручиться поддержкой всех стран НАТО, поскольку данное решение является консенсусным. Он также добавил, что министр обороны Германии выразила поддержку Украине.

«Очень чётко прозвучала фраза о том, что Германия будет поддерживать сближение Украины с НАТО», — сообщил Кулеба.

Напомним, ранее на встрече в Германии Кулеба заявил министру обороны страны, что Украина не намерена вести диалог с представителями ДНР и ЛНР, а также попытался убедить её в том, что ВСУ в Донбассе противостоят некие «российские командиры».

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