Берлин, 2 июня 2020, 14:58 — REGNUM Подавляющее большинство стран-участниц блока НАТО поддерживают присоединение Украины к программе партнёрства расширенных возможностей, заявил 2 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеосообщении на своей странице в социальной сети Facebook.
Видеозапись он опубликовал по итогам встречи с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Украинский министр отметил, что его ведомство работает над тем, чтобы заручиться поддержкой всех стран НАТО, поскольку данное решение является консенсусным. Он также добавил, что министр обороны Германии выразила поддержку Украине.
Напомним, ранее на встрече в Германии Кулеба заявил министру обороны страны, что Украина не намерена вести диалог с представителями ДНР и ЛНР, а также попытался убедить её в том, что ВСУ в Донбассе противостоят некие «российские командиры».
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