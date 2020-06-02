Сеул, , 14:47 — REGNUM Власти Южной Кореи и Казахстана ведут переговоры о передаче Сеулу останков легендарного народного героя, борца за независимость и руководителя антияпонского народного ополчения Хон Бом До. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

Первоначально останки планировалось доставить в Южную Корею во время визита президента Казахстана в Сеул, однако из-за пандемии коронавируса данный план не был реализован.

В правительстве выражают надежду, что передача останков Хон Бом До состоится во второй половине года, ориентировочно в августе.

Хон Бом До (1868 — 1943) один из первых в Корее организовал партизанский отряд и поднял народ против японских оккупантов. Принимал участие в создании Армии независимости, награжден (посмертно) правительством Южной Кореи ордером «За заслуги в строительстве государства». Скончался в Кызылорде в октябре 1943 года, похоронен там же.