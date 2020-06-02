Брюссель, , 14:39 — REGNUM США не вправе решать вопрос о возвращении России в неформальное объединение G7. Об этом заявил 2 июня глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель во время видео-брифинга.

Он отметил, что США в настоящий момент являются председателем в Группе семи и организуют следующий саммит. Они имеют право направлять другим странам гостевые приглашения.

«Однако страна — председатель не может менять сам формат организации или приглашать в её состав новых членов», — заявил Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 1июня президент США Дональд Трамп сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что хочет пригласить его на предстоящий саммит Группы семи. Американский лидер также хочет видеть на саммите руководителей Австралии, Индии и Республики Корея.

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