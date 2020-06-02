Нью-Дели, , 14:38 — REGNUM Движение «Бойкотируй Китай!», призывающее к отказу от китайских мобильных приложений, товаров китайского производства и т.п. набирает популярность в Индии на фоне пограничного конфликта с КНР. Об этом 2 июня сообщает Telegram-канал «Индия Сегодня».

При этом к сообщению прикреплено забавное фото одного из индийских сайтов, продающих бейсболки с надписью на английском языке «Бойкот Китаю», которые, как утверждают авторы поста, произведены в КНР и это, по мнению авторов, демонстрирует соответствующее отношение Китая к данному движению.

При этом известно, что ранее один из индийских стар-тапов разработал мобильное приложение для удаления китайских программ, которое за 10 дней набрало более 1 млн скачиваний и находится на первом месте в индийском топе бесплатных приложений для Android в Play Market.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в МИД КНР заявили, что ситуация на границе Китая и Индии находится под контролем, и в настоящее время благополучно ведется взаимодействие по военным и дипломатическим каналам между странами по данному вопросу.