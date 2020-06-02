Лондон, , 14:43 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб предостерег Китай от «перехода Рубикона» в отношении Гонконга. Об этом 2 июня сообщает Reuters.

По мнению дипломата, Китаю необходимо соблюдать международное право в отношении бывшей британской колонии.

«Мяч находится на стороне правительства Китая, у него есть выбор. Он может пересечь Рубикон и нарушить автономные права жителей Гонконга, а может отступить, выполнив тем самым свои международные обязательства», — отметил Рааб в комментарии журналистам агентства.

Глава британского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Лондон не стремиться предотвратить возвышение Китая, а наоборот приветствует его роль как ведущего члена международного сообщества.

Напомним, правительство Китая приняло решение принять закон о национальной безопасности Гонконга, вызванный массовыми акциями протеста в регионе. США обвинили Пекин в попытке ограничить автономию региона.

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