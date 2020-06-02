Москва, , 14:23 — REGNUM Депутаты Госдумы от «Единой России» предлагают в Трудовом кодексе урегулировать время работы и отдыха сотрудника, работающего удаленно, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

«Среди поправок — регулирование времени работы и отдыха сотрудника, работающего на «удалёнке»: оно должно быть прописано либо в трудовом договоре, либо устанавливаться самим работником. График взаимодействий также должен быть определен по договоренности между сторонами. В остальное время сотрудник может игнорировать звонки и сообщения. Если же возникает острая необходимость работы сверхурочно, то с согласия человека, он может работать за дополнительную оплату», — заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме подготовили поправки в трудовое законодательство.

Поправки на «право быть офлайн» — один из камней преткновения, отметил также и первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев.

При этом предлагается способ оплаты за работу «сверх».

"Такая работа должна быть оплачена как сверхурочная работа. Чтобы острая производственная необходимость не перерастала в хроническую производственную необходимость», — предложил он.

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