Киев, , 14:23 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что полное прекращение обстрелов в Донбассе является «базовым условием» для дальнейшего разведения сил и разминирования.

Об этом он заявил сегодня, 2 июня, в Берлине, в ходе встречи с федеральным министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Отчет о переговорах публикует пресс-служба офиса президента Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, Ермак отметил, что для ускорения продвижения к миру необходимо, прежде всего, обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами стран — участниц нормандского формата на декабрьском саммите в Париже — «в частности по обеспечению полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня».

Как сообщает пресс-служба офиса Зеленского, министр обороны ФРГ отметила, что Украина является «другом Германии», которая поддерживает страну на пути к миру и «не признает оккупации украинских территорий».Также, согласно источнику, Аннегрет Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что нормализация отношений с Россией возможна только после восстановления территориальной целостности Украины.

Было заявлено, что Германия также поддерживает инициативу Украины по интенсификации Минского переговорного процесса и ожидает продолжения переговоров в нормандском формате.

ИА REGNUM напоминает, что на пресс-конференции 20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он лично никогда не призывал, чтобы в Донбассе украинская армия не отвечала на обстрелы.