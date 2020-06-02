Киев, , 14:18 — REGNUM

Вице-премьер Украины Алексей Резников, отвечающий за вопросы «неподконтрольных» территорий, во вторник, 2 июня, опубликовал на сайте натовского Атлантического совета статью, в которой призвал обсуждать вопрос о Донбассе «в будапештском формате», но без участия России, то есть только с США и Великобританией.

У «временного исключения» России из этого формата есть, по мнению чиновника, причина: Россия нарушила соответствующий меморандум и «напала» на Украину, а потому обсуждать с ней донбасский вопрос невозможно.

Формально в таком подходе есть элементы логики. Именно США и Великобритания (вместе с Россией) в 1994 году гарантировали Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия. Если исходить из того, что мифологема о «нападении России» соответствует действительности и что происходящее в Донбассе — внешнее вмешательство и угроза Украине, то обсуждать проблему нужно с остальными подписантами меморандума.

Вот только реальная ситуация совсем иная. Место «внешнего нападения» в ней занимают государственный переворот, радикальный общественно-политический разворот постмайданного режима и прямая вооруженная атака на бывших собственных сограждан. Кроме того, есть подписанные пятым президентом Украины Минские соглашения, о которых вице-премьер шестого президента Украины как-то запамятовал.

В последние пять лет власти Украины, подобно школьнику-двоечнику, пытаются подогнать решение задачи под «правильный» ответ. «Правильный» ответ — это возвращение Донбасса на Украину на условиях Киева. Достичь такой цели в переговорах с собственными бывшими согражданами невозможно, таких переговоров и не было. Но даже в целом благоприятствующий Киеву «нормандский» формат использовать не получилось.

Главы Германии и Франции были готовы (и до сих пор готовы) идти на очень серьезные уступки Киеву. Но никакой готовности не могло быть достаточно, поскольку Киев не сделал в сторону минских договоренностей ни единого шага. Теперь проблему предлагается обсуждать не с жителями Донбасса и не с Россией, и даже не с Берлином и Парижем, а с теми, кто уж точно окажется на стороне майдана.

Никакого практического смысла от «переговоров» подшефного с его руководителями, вероятно, не будет. Но нужен ли властям Украины практический смысл? Им нужны политические очки и продолжение войны как гарантия иммунитета. Даже если поставить их перед выбором между возвращением Донбасса на своих условиях и продолжением войны — они выберут последнее. «Переговоры» по Донбассу с США и Великобританией — это самый короткий путь в тупик и самый верный способ никогда не решить проблему. То есть это именно то, чего Киев и ищет.

В российском МИД называют инициативу Резникова «имитацией активности», и это верно. Но проблема состоит в том, что Россия по вопросу о Донбассе активность даже не имитирует. Инициатива постоянно принадлежит другой стороне, а МИД России постоянно работает в режиме реакции. Никакого успеха таким образом достичь нельзя.

Уже давно понятно, что власти Украины ни при каких обстоятельствах не будут выполнять Минские соглашения, что они не прекратят обстрелов и не оставят Донбасс в покое, что единственная реальная возможность положить всему этому конец — это констатировать, что Минские соглашения провалены и что у Украины никаких прав на Донбасс, даже теоретических, больше нет.

Любая другая линия будет имитацией активности — с обеих сторон.