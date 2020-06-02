Москва, , 14:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп может быть заинтересован в беспорядках, которые происходят в его стране из-за гибели афроамериканца при задержании полицейскими. Об этом 2 июня заявил политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, сложившаяся в США ситуация сильно отличается от предыдущих массовых протестов и беспорядков. Раньше подобные события происходили, когда это было выгодно американской оппозиции и не выгодно власти. Сейчас же обе стороны стремятся извлечь из происходящего выгоду.

«Сейчас, мне кажется, и те, и другие наслаждаются протестом. У Трампа были проблемы с тем, на чём он хотел строить свою избирательную кампанию. А теперь он ждёт, выжидает, предстаёт сильным лидером. Представьте, сколько сейчас людей, владельцев магазинчиков, насколько они, вчерашние сторонники Демократической партии, начнут желать сильной руки», — сказал Корнилов.

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