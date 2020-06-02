Вашингтон, , 14:13 — REGNUM Фотография главы США Дональда Трампа с Библией в руке вызвала много гневных откликов в американском политикуме и обществе. По мнению Эвана Макмаллина, экс-председателя комитета по политике в Палате представителей, бывшего офицера-оперативника ЦРУ, сотрудника управления Верховного комиссара ООН, это одно фото говорит о многом. Своими впечатлениями Макмиллан делился в Твиттере 2 июня.

Позирование перед церковью с Библией в руке после мобилизации военных против протестующих — это попытка использовать христианство в качестве прикрытия для авторитарных устремлений, полагает политик.

«Как много людей будут подыгрывать ему, потому что им тоже требуется фальшивое моральное оправдание для своей поддержки?», — задает риторический вопрос Макмиллан полумиллиону своих подписчиков.

Ведущие законодатели-демократы в Конгрессе также резко осудили выступление президента США Дональда Трампа в Розовом саду и поездку в Епископальную церковь Святого Иоанна на фоне растущего беспокойства по поводу смерти Джорджа Флойда. В это сложное время наша нация нуждается в реальном руководстве, считают демократы, а президент раздувает раздор и фанатизма. «Это трусость, слабость и опасность», — добавили Чак Шумер и Нэнси Пелоси.