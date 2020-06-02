Киев, , 14:15 — REGNUM Участие Украины в программе расширенных возможностей НАТО «очень важно» не только для Киева, но и для укрепления возможностей самого Альянса, заявил в ходе визита в Берлин сегодня, 2 июня, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что эта тема обсуждалась ранее сегодня на встрече украинской делегации с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кулеба уверен, что такой же мысли (о важности участия Украины) придерживается и «абсолютное большинство стран-членов и союзников».

Вместе с тем, по его словам, сейчас МИД Украины работает над тем, «чтобы достичь консенсуса», потому что решение об участии в программе должны принять абсолютно все члены Альянса.

«Очень четко прозвучала тема, что Германия будет поддерживать сближение Украины с НАТО», — сообщил глава МИД Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в январе этого года, на заседании комиссии Украина — НАТО в Брюсселе Киев официально попросил рассмотреть вариант присоединения к программе расширенных возможностей. Чиновники правительства Украины заявляли, что данный шаг можно реализовать до конца года. В Киеве неоднократно подчеркивали, что статус партнера НАТО с расширенными возможностями подразумевает «более глубокое и индивидуальное» взаимодействие с силами альянса.

Сегодня, 2 июня, масштабная делегация из Киева под руководством Кулебы и главы офиса президента Украины Андрея Ермака осуществляет рабочий визит в Берлин для обсуждения главных моментов политической повестки.