Сеул, , 13:59 — REGNUM Главы МИД Южной Кореи и Таджикистана провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом 2 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в рамках диалога Сироджиддин Мухриддин поблагодарил правительство Южной Кореи за предоставление гуманитарной помощи, а также выразил надежду на продолжение двустороннего сотрудничества в борьбе с пандемией.

В свою очередь, Кан Гён Хва согласилась с важностью двустороннего сотрудничества, а также добавила, что Сеул продолжит делиться опытом борьбы с коронавирусной инфекцией с Таджикистаном и мировым сообществом.