Ташкент, , 13:41 — REGNUM Жители Сохского района Ферганской области Узбекистана выразили недовольство хокимом (главой) региона Шухратом Ганиевым, сообщает 2 июня издание Kun.uz.

1 июня председатель правительства Узбекистана Абдулла Арипов встретился с местными жителями. Встреча состоялось после столкновения с жителями соседней Киргизии.

Во время встречи один из местных жителей сказал: «Люди уважали Шухрата Ганиева, но он пришел сюда и сказал: «Если надо я вычеркну Сох из карты». После того как слово предоставили главе региона местные жители выразили протест и отказались его слушать.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта между жителями киргизского села Чечме и узбекского села Чашма произошел конфликт. Местные жители не поделили между собой родник и начали забрасывать друг друга камнями.

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