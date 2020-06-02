Киев, , 13:43 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел страны Арсена Авакова, заявил бывший депутат Украины Игорь Мосийчук 2 июня на своём Telegram-канале.

Экс-парламентарий называл происходящее «цирком под куполом», напомнив, что согласно конституции Рада не может отправлять в отставку отдельных министров, а только всё правительство целиком.

«Этот сбор подписей закончится тем, что вопрос будет вынесен на голосование и провален, а Арсен Аваков получит от парламента очередной вотум доверия», — спрогнозировал Мосийчук.

Напомним, ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко заявил, что парламентское монобольшинство недовольно работой министра внутренних дел Украины, и призвал отправить его в отставку.

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