Анкара, , 13:41 — REGNUM Правительство Турции приняло решение о предоставлении гражданам Палестины 90-дневный безвизовый режим. Об этом 2 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, теперь палестинцы смогут пребывать на территории Турции на протяжении 90 дней не требуя для этого дополнительных документов. Повторно посетить страну на все те же 90 дней возможно будет спустя 180 дней.

Напомним, ранее граждане Палестины освобождались от виз во время пребывания на территории Турции в течение 30 дней.