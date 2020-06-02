Москва, , 13:33 — REGNUM Совфед одобрил закон, упрощающий учет мигрантов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

Мигранты смогут выступать в качестве принимающей стороны. Приглашать в страну смогут имеющие в собственности жилое помещение на территории Российской Федерации и предоставившие в соответствии с законодательством жилье в пользование для фактического проживания иностранному гражданину или лицу без гражданства.

Подавать уведомление можно в электронной форме.

Иностранные граждане — участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, переселяющиеся совместно с ними в Российскую Федерацию, освобождаются от обязанности становится на учет на срок до 30 дней. Если они остаются в стране дольше, то обязаны пройти все процедуры в срок, не превышающий семи рабочих дней.

Если иностранный гражданин намерен поселиться в доме или квартире гражданина РФ, то иностранный гражданин обязан лично уведомить орган миграционного учета о своем прибытии в место пребывания.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Госдумы: Россия превращается в проходной двор для мигрантов