Москва, , 13:46 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не касались темы происходящих в США беспорядков в телефонной беседе, которая состоялась 1 июня. Об этом сообщил 2 июня журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отвечая на соответствующий вопрос, Песков пояснил, что ситуация в США не относится к области двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, потому главы государств её не обсуждали.

Пресс-служба Кремля ранее информировала, что Путин и Трамп обсудили борьбу с распространением коронавируса, обстановку на рынке нефти и соглашение ОПЕК+. Американский лидер рассказал Путину об идее провести саммит G7.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Россия не имеет отношения к беспорядкам в американских городах, связанных с гибелью темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда от рук полицейских. Таким образом он отверг версию бывшего советника экс-президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс, которая заподозрила Москву в причастности к массовым протестам.

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