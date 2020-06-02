Москва, , 13:29 — REGNUM Совфед одобрил закон, призванный защитить права оказавшихся под санкциями физических и юридических лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

Закрепляется, что если иное не установлено международным договором РФ или соглашением сторон, в соответствии с которыми рассмотрение споров с их участием отнесено к компетенции иностранных судов, международных арбитражей, находящихся за пределами территории Российской Федерации, к исключительной компетенции арбитражных судов в Российской Федерации относятся дела по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера иностранным государством, государственным объединением или союзом или государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза.

Также речь идет о делах по спорам одного российского или иностранного лица с другим российским или иностранным лицом, если основанием для таких споров являются санкции в отношении граждан РФ и российских юридических лиц.

Арбитражный суд на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения по требованию заявителя вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с лица, в отношении которого вынесен запрет инициировать или продолжать разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории Российской Федерации, на случай неисполнения им судебного акта, следует из документа.

Оговаривается и размер такой суммы.

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