Москва, , 13:25 — REGNUM Совфед одобрил закон о возможной блокировке мобильных приложений, содержащих контент, нарушающий авторские права, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

Закон вступит в силу с 2 октября 2020 года. Закон коснется и агрегаторов приложений, в числе которых в России представлены App Store, Google Play и Huawei AppGallery.

После получения обращения правообладателя о блокировке на основании вступившего в законную силу решения суда Роскомнадзор в течение трех рабочих дней определяет владельца приложения, а также владельца информационного ресурса, на котором размещено программное приложение. У владельца информресурса есть один рабочий день с момента получения уведомления от Роскомнадзора, чтобы проинформировать об этом владельца приложения и сообщить о необходимости незамедлительно ограничить доступ к объектам авторских и смежных прав или к информации, необходимой для их получения с использованием Сети.

Владелец приложения в течение одного рабочего дня обязан ограничить доступ к объекту, в случае если он этого не сделает, владелец информационного ресурса, на котором размещено программное приложение, обязан ограничить доступ к программному приложению.

Если владелец информационного ресурса не ограничил доступ к программному приложению, операторам связи направляется информация, необходимая для принятия мер по ограничению доступа к приложению.