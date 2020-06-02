Киев, , 13:33 — REGNUM В государственном резерве Украины недосчитались зерна на сумму 800 млн гривен или около $30 млн, заявил советник министра внутренних дел Украины АрсенаАвакова Михаил Апостол на своей странице в Facebook.

«Почти 2700 вагонов зерна, которые должны бы находиться на хранении в госрезерве «съели мыши». Сумма убытков более 800 млн грн. Этот недостаток, по словам бывшего руководителя госрезерва Ярослава Погорелого, обнаружили в ходе аудита», — рассказал он.

Чиновник также добавил, что «грызуны» добрались до складов корма в Тернопольской области, с которых исчезло содержимое более 150 вагонов-зерновозов.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало мая 2020 года запасы пшеницы на Украине сократились на 16,2% в сравнении с запасами на ту же дату 2019 года.

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