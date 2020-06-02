Берлин, , 13:11 — REGNUM Украинская сторона ведёт переговоры по Донбассу исключительно с Россией, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Соответствующее видео опубликовано 2 июня на странице министра в социальной сети Facebook.

«Мы подтвердили ключевые позиции о недопустимости прямого диалога с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР». Мы в ТКГ (Трёхсторонней контактной группе — ИА REGNUM) разговариваем с Россией», — сказал он.

Кулеба добавил, что украинская делегация попыталась убедить представителей Германии в том, что украинским силовикам в Донбассе противостоят не луганские и донецкие командиры, а некие «российские командиры, которые командуют военными корпусами».

Напомним, украинская делегация отправилась в Германию, где встретится с министром иностранных дел Германии, министром обороны страны и внешнеполитическим советником канцлера Германии.

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Отметим, Киев отрицает гражданский характер войны в Донбассе и пытается обвинить Россию в неком «нападении». При этом каких-либо доказательств присутствия российских войск в ДНР и ЛНР Украина не предоставляет уже в течение шести лет.

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