Берлин, 2 июня 2020, 13:11 — REGNUM Украинская сторона ведёт переговоры по Донбассу исключительно с Россией, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Соответствующее видео опубликовано 2 июня на странице министра в социальной сети Facebook.
Кулеба добавил, что украинская делегация попыталась убедить представителей Германии в том, что украинским силовикам в Донбассе противостоят не луганские и донецкие командиры, а некие «российские командиры, которые командуют военными корпусами».
Напомним, украинская делегация отправилась в Германию, где встретится с министром иностранных дел Германии, министром обороны страны и внешнеполитическим советником канцлера Германии.
Читайте также: Главы МИД Украины и офиса Зеленского посетят с визитом Германию
Отметим, Киев отрицает гражданский характер войны в Донбассе и пытается обвинить Россию в неком «нападении». При этом каких-либо доказательств присутствия российских войск в ДНР и ЛНР Украина не предоставляет уже в течение шести лет.
Читайте развитие сюжета: Большинство стран НАТО поддерживают сближение с Украиной — Кулеба