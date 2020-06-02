Москва, , 12:54 — REGNUM В Госдуме осудили решение правительства РФ строить жилые дома без мусоропроводов.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, который предполагает исключение из строительных норм мусоропроводов при строительстве новых многоквартирных домов. По мнению Абрамченко, «невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод».

Решение вызвало неодобрение в Госдуме.

«Как мусопроводы могут помешать установке и работе измельчителей пищевых отходов? Может, еще и удобства на улицу вынести? Мусорная реформа в России превращается в какой-то трэш!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

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