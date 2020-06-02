Сеул, , 12:56 — REGNUM 3 июня глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва проведет видеоконференцию с представителями южнокорейских дипломатических миссий в странах АСЕАН. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, в рамках онлайн-встречи стороны обсудят пути укрепления сотрудничества между Южной Кореей и странами АСЕАН после пандемии коронавируса.

Напомним, что 29 мая второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ли Тхэ Хо провел видеоконференцию с представителями дипломатических ведомств в странах Центральной Америки, а 27 мая — замминистра иностранных дел Южной Кореи Ким Гон провел видеоконференцию с представителями дипмиссий Латинской Америки, с которыми обсудил пути укрепления сотрудничества между странами после пандемии.