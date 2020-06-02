Киев, , 13:00 — REGNUM В Верховой раде Украины сегодня, 2 июня, представители различных политических сил продолжают обсуждать возможную отставку с поста главы МВД страны Арсена Авакова, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, народный депутат из фракции партии «Голос» Инна Совсун обратилась к представителям фракции «Слуги народа» с призывом не ограничиваться заявлениями, а подписать проект постановления об отставке Авакова. Она отметила, что услышала от депутатов президентской партии «много жалких оправданий».

«Вы говорите: министр не виноват… Я говорю: нет, так не бывает. Так не должно быть. Полиция должна защищать, а не пытать. Признайте — за вашими оправданиями стоит просто страх, и сейчас время преодолеть этот страх», — сказала Совсун.

По ее словам, если не уволить Авакова сейчас, то «бандиты в погонах дальше будут убивать и насиловать».

«И в какой момент это перерастет в Миннеаполис — только богу известно», — отметила Совсун.

В свою очередь, политик Евгений Филиндаш напомнил в одном из эфиров, что только за одну неделю на Украине произошла целая серия не просто ЧП, а вопиющих, кошмарных случаев.

«Массовое убийство в Житомирской области, изнасилование и пытки в полицейском участке в Кагарлыке, попытка заказного убийства (при содействии действующих полицейских) в центре Киева, массовая перестрелка в Броварах… Что как бы намекает тем, кто ещё сомневался: полиция у нас есть, а вот общественная безопасность, которую полиция должна обеспечивать — напрочь отсутствует», — констатировал бывший депутат Рады.

ИА REGNUM напоминает, что в конце мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Арсен Аваков — «министр с колоссальным опытом бюрократа, политика и менеджера», который «часто дает хорошие идеи и хорошие предложения».

«Я не отбрасываю его политический вес, все мы понимаем его роль в структуре государственного управления и в политике. Но в то же время он такой же министр, как все остальные (в контексте возможности увольнения — ред.)», — заявил тогда Шмыгаль.

Сегодня, 2 июля, отдельные депутаты из «Слуги народа» заявили, что «почти вся фракция» поддерживает отставку Авакова, однако непосредственное руководство фракции по этой теме не высказывалось.