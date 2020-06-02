Тбилиси, , 13:13 — REGNUM Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе, рассказал журналистам, какие меры безопасности будут применять во время парламентских выборов в 2020 году. Об этом 2 июня сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Как рассказал председатель законодательного органа, для приведения к минимуму рисков заражения коронавирусом встречи избирателей рекомендовано организовывать на открытых пространствах. По его словам, в день голосования избирателям на участках нужно будет соблюдать двухметровую дистанцию, а на входе у них измеряют температуру.

Также избирательные участки оборудуют санитайзерами и барьерами. На них будет проходить постоянная дезинфекция мест, которых касаются посетили. Обязательным сделают ношение защитных масок, отметил он.

«Центризбирком разработает пакет этих рекомендаций вместе с министерством здравоохранения, Центром контроля заболеваний и международными организациями. Затем он будет согласован с правительством и парламентом», — сказал Талаквадзе.

Он добавил, что новые правила также обсудят с членами политических парий и международными наблюдателями.

Напомним, парламентские выборы в Грузии планируется провести 31 октября.

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