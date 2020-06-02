Москва, , 12:44 — REGNUM Проблема превышения должностных полномочий полицией в России не так актуальна, как в США. Об этом 2 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты спросили Пескова, не планируют ли в Кремле уделять больше внимания действиям полиции на фоне беспорядков в США.

Песков отметил, что полномочия полиции в России строго регулируются законом и служебными инструкциями. «Я не могу с вами согласиться, что эта тема особо остра нашей стране», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца мая в США проходят массовые акции протеста и беспорядки, поводом для которых послужил случай с убийством жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Демонстранты выступают против произвола полиции.

Читайте также: Трамп назвал массовые беспорядки в США внутренним терроризмом