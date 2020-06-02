Гулу, Уганда, 2 июня 2020, 12:53 — REGNUM Два депутата парламента Уганды были арестованы после проведения демонстрации с призывом закрыть границу с Южным Суданом, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает газета Daily Monitor Uganda.
Гилберт Оланья и Сэмюэль Одонга Отто требовали, чтобы пограничный пост Элегу в северной провинции Гулу был закрыт из-за участившихся случаев обнаружения заражения коронавирусом у прибывающих дальнобойщиков.
По информации журналистов издания, депутатов содержат в полицейском участке города Гулу.
Представитель полиции Патрик Джимми Окема заявил, что депутаты были арестованы за проведение несанкционированной демонстрации.
Вот уже более месяца водители фур, перевозящих грузы в Восточной Африке, проходят проверку на наличие коронавируса на пограничных постах. В минувшие выходные министр здравоохранения Уганды Джейн Асенг заявила, что около 50 дальнобойщиков, прибывших из Южного Судана, оказались заражены коронавирусом.
На прошлой неделе в Уганде ослабили карантинные меры, позволив частным компаниям возобновить автомобильные грузоперевозки. Границы страны остаются закрытыми, а исключение составляют лишь грузоперевозки, сообщил журналисты.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к настоящему времени в Уганде было подтверждено 458 случаев заражения коронавирусом.
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