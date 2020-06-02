Киев, , 12:42 — REGNUM На украинском телевидении политики «патриотического лагеря» доказывают, что положение с охраной здоровья детей сейчас на Украине «в десятки раз лучше», чем было в Советском Союзе.

Об этом заявил 2 июня украинский политик, экс-депутат Рады Евгений Филиндаш, ссылаясь на свой совместный эфир накануне с депутатом Киевсовета от партии Порошенко Владиславом Михайленко.

По словам Филиндаша, Михайленко заявил в эфире, что реалии советской медицины были следующие — например, в Бурятии ребёнка после рождения заворачивали в шкуры и он должен был выжить до 6-месячного возраста, если не выживал — «ну, так получилось». «Патриот» подчеркнул, что данный пример можно проецировать на ситуацию в целом.

«И это в сегодняшней Украине — государстве с эпидемиями и рекордными для Европы цифрами заболеваемости корью, туберкулёзом и др… государстве, где каждый год дети умирают или становятся инвалидами из-нехватки денег на лечение и операции, государстве, где детское население за годы независимости сократилось почти в 2 раза — на 7 млн человек», — возмущается политик.

«В общем, что я могу сказать. Берегите и защищайте детей — особенно от некоторых политиков евромайданной формации, которые то ли сами идиоты, то ли держат за идиотов всех нас», — резюмировал Филиндаш.

Ранее украинские СМИ подсчитали, что сейчас в стране под угрозой жизни и здоровью находятся около 15 тысяч детей, в частности, асоциальных семей очень много на прифронтовой территории.

ИА REGNUM напоминает, что 1 июня Украина (в лице жены президента страны Елены Зеленской) и представители ЮНИСЕФ подписали меморандум относительно защиты прав детей.