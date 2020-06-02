Москва, , 12:44 — REGNUM Проведение парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Донецке, запланированное на 24 июня, вполне объяснимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с журналистами.

Представитель украинских СМИ поинтересовался у Пескова, не случайно ли в Донецке парад пройдёт одновременно с Москвой.

«Это вполне может быть приурочено и к проведению парада в Москве, но само по себе проведение парада по случаю знаменательной даты… это вполне понятно, объяснимо, это то, чем можно и нужно гордиться», — прокомментировал пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в московском параде Победы 24 июня примут участие 14 тыс. военнослужащих. Всего по России в парадах будут участвовать 64 тыс. человек. В этот день также состоится парад Победы в Донецке.

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