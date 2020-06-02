Москва, 2 июня 2020, 12:44 — REGNUM Проведение парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Донецке, запланированное на 24 июня, вполне объяснимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с журналистами.
Представитель украинских СМИ поинтересовался у Пескова, не случайно ли в Донецке парад пройдёт одновременно с Москвой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в московском параде Победы 24 июня примут участие 14 тыс. военнослужащих. Всего по России в парадах будут участвовать 64 тыс. человек. В этот день также состоится парад Победы в Донецке.
Читайте также: В парадах Победы в России примут участие 64 тыс. человек — Шойгу