Москва, , 12:33 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в России не окажет существенного влияния на явку при голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом 2 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не думаем, что остатки эпидемиологической ситуации будут негативно сказываться на явке», — заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о дате голосования по поправкам к Конституции. День голосования назначен на 1 июля.

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