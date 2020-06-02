Москва, , 12:31 — REGNUM Все тонкости приглашения президентом США Дональдом Трампом президента РФ Владимира Путина на саммит G7 будут обсуждаться по дипломатическим каналам. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, были озвучены, мы знаем, президентом Трампом такие планы. Вместе с тем существует понимание, что все модальности этой инициативы, все нюансы, связанные с проведением подобных форматов, конечно, должны обсуждаться по дипломатическим каналам», — сказал Песков.

По его словам, российские дипломаты будут общаться на данную тему со своими американскими коллегами и получать дальнейшую информацию.