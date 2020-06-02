Триполи, , 12:36 — REGNUM Сотрудники миссии ООН в Ливии объявили о том, что представители Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии (ЛНА) согласились сесть за стол переговоров. Об этом 2 июня сообщается в заявлении миссии.

Переговоры должны пройти в формате «5+5» — каждую сторону конфликта должны представлять по пять высокопоставленных офицеров.

Напомним, конфликт между ЛНА и ПНС обострился в апреле 2019 года, когда военные ЛНА объявили о начале наступления на Триполи, в ходе столкновений погибли свыше 1 тыс. человек, однако боевые действия зашли в тупик.

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