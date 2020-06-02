Киев, 2 июня 2020, 12:32 — REGNUM Большинство депутатов фракции «Слуга народа» не довольны работой министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, заявил представитель фракции, депутат Евгений Шевченко 2 июня с трибуны Верховной рады.
Шевченко добавил, что парламенту следует проявить ответственность и отправить Авакова в отставку.
Депутат отметил, что Аваков мог эффективно справляться со своими обязанностями раньше, но ситуация в стране изменилась. Он призвал других парламентариев присоединиться к движению за отставку главы МВД Украины.
Напомним, недовольство Аваковым открыто проявилось после того, как в Броварах произошла массовая перестрелка при участии ста человек.
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