Тбилиси, , 12:34 — REGNUM Объединившаяся оппозиция в Грузии не договорилась о единых кандидатах, которых предстоит выдвинуть на мажоритарных округах. Об этом 2 июня рассказала журналистам член партии «Единое национальное движение» Саломе Самадашвили, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Как рассказала Самадашвили, партии не могут пока договориться из-за того, что еще неизвестно, по какой схеме пройдут предстоящие парламентские выборы. Пока в оппозиции есть только общие договоренности.

«Решено, что в случае второго тура оппозиция поддержит кандидатуры друг друга. Пока остальное остается неясным, каким будет политический ландшафт в стране к октябрю, я думаю, что еще рано говорить о каких-либо окончательных позициях», — сказала Самадашвили.

Напомним, по требованию оппозиции правящая партия «Грузинская мечта» намерена провести реформу выборного законодательства. Планируется сократить число мажоритарных округов с 73 до 30. Оппозиция предварительно договорилась о выставлении в округах в противовес правящей партии единых кандидатов, чтобы увеличить шансы на победу.

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