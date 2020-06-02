Вашингтон, , 12:19 — REGNUM Епископ Епископальной епархии Вашингтона Марианна Будде осудила прогулку президента США Дональда Трампа от Белого дома до Епископальной церкви Святого Иоанна на фоне наполненных слезоточивым газом протестов и назвал его послание «противоположным учению Иисуса». Об этом она заявила в интервью CNN.

Будде заявила, что Белый дом не консультировался с ее епархией, прежде чем Трамп отправился в историческую церковь города, которая несколько пострадала от демонстраций, потрясающих столицу страны. После произнесения речи из Розового сада возле Белого дома Трамп встал перед церковью вместе с другими чиновниками администрации и поднял Библию.

«Позвольте мне внести ясность. Президент просто использовал Библию, самый священный текст иудео-христианской традиции, и одну из церквей моей епархии без разрешения в качестве фона для сообщения, противоречащего учению Иисуса и всему, что отстаивают наши церкви», — сказала Будде, добавив, что она выступает против использования слезоточивого газа для того, чтобы расчистить путь для прогулки.

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