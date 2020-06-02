Брюссель, , 12:16 — REGNUM Европейский союз планирует предусмотреть на финансирование своих военных операций за рубежом до €8 млрд. С этой целью предложено создать внебюджетный «Европейский фонд мира». Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, опубликованном 2 июня.

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Инициатива по созданию фонда исходит от верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Предполагается, что фонд объединит аналогичные по целям, но более скромные по масштабам финансовые инструменты Евросоюза, пишет ТАСС. Это Африканский фонд мира и Афинский механизм, направленные на дофинансирование миротворческих и тренировочных миссий ЕС в Африке и Средиземноморском регионе.

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Формировать фонд, объем которого предусмотрен до €8 млрд, планируется из взносов стран — членов Евросоюза.

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