Москва, , 12:11 — REGNUM Антироссийские высказывания премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который выступил против возвращения России в «Большую семёрку», объясняются тем, что канадский лидер решил вмешаться в американскую избирательную кампанию на стороне Демократической партии. Об этом 2 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов.

«На эти заявления младших англосаксонских лидеров в принципе не стоит обращать серьёзного внимания, — уверен политолог. — Премьер-министр Канады не несёт никакой ответственности и не является серьёзным политическим лидером. Со его стороны мы наблюдаем не столько антироссийский выпад, сколько грубое вмешательство в избирательную кампанию в США на стороне демократов. Премьер-министр Канады давно с антипатией относится к Трампу и, естественно, в очередной раз напомнил, что Канада — это 51 штат и что губернатор этого штата является демократом и горячо поддерживает Байдена».

Как пояснил Шаповалов, в настоящее время повторяется та же самая ситуация, которая была в 2016 году, когда весь коллективный Запад скопом и поодиночке расписался в верности бывшему государственному секретарю США Хиллари Клинтон и пытался высказаться как можно более жёстко в отношении тогдашнего кандидата в президенты Америки Дональда Трампа.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что российского лидера Владимира Путина не следует приглашать на саммит «Большой семёрки», поскольку РФ ранее была исключена из «восьмёрки» и якобы «не соблюдает международное право».