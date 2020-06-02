Москва, 2 июня 2020, 12:11 — REGNUM Антироссийские высказывания премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который выступил против возвращения России в «Большую семёрку», объясняются тем, что канадский лидер решил вмешаться в американскую избирательную кампанию на стороне Демократической партии. Об этом 2 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов.
Как пояснил Шаповалов, в настоящее время повторяется та же самая ситуация, которая была в 2016 году, когда весь коллективный Запад скопом и поодиночке расписался в верности бывшему государственному секретарю США Хиллари Клинтон и пытался высказаться как можно более жёстко в отношении тогдашнего кандидата в президенты Америки Дональда Трампа.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что российского лидера Владимира Путина не следует приглашать на саммит «Большой семёрки», поскольку РФ ранее была исключена из «восьмёрки» и якобы «не соблюдает международное право».