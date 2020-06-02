Вашингтон, , 12:02 — REGNUM Ведущие законодатели-демократы в Конгрессе резко осудили выступление президента США Дональда Трампа в Розовом саду и поездку в Епископальную церковь Святого Иоанна на фоне растущего беспокойства по поводу смерти Джорджа Флойда. Об этом 2 июня сообщает Washington Examiner.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер сенатского меньшинства Чак Шумер выступили в понедельник вечером с совместным заявлением, в котором осудили высказывания Трампа, в ходе которых он пригрозил направить войска для борьбы с беспорядками.

«По всей нашей стране американцы протестуют против того, чтобы положить конец образцу расовой несправедливости и жестокости, которые мы совсем недавно видели в убийстве Джорджа Флойда, — заявили Пелоси и Шумер. — Однако в то время, когда наша страна взывает к объединению, этот президент разрывает ее на части. Использование слезоточивого газа против мирных демонстрантов без провокаций только для того, чтобы президент мог позировать для фотографий вне Церкви, бесчестит все ценности, которым учит нас вера».

В это сложное время наша нация нуждается в реальном руководстве, считают демократы, а президент раздувает раздор и фанатизма. «Это трусость, слабость и опасность», — добавили законодатели.